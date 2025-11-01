Песков: «Буревестник» является прорывом в сфере технологий и обороны

Российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой стала «абсолютным прорывом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Песков: Путин может наградить создателей «Буревестника»

«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о завершении решающих испытаний «Буревестника», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что ракета провела многочасовой полет и преодолела 14 тысяч километров. Позднее Песков отметил, что испытания оружия не являются ядерными.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияРакетаДмитрий Песков

