Гадание на газовой гуще. Как и будет ли получать газ Украина с 2020 года

Киев озвучил два условия, соблюдения которых требует от России при подписании нового соглашения по транзиту газа в Европу. Первое – это соблюдение европейских правил. Второе – контракт должен быть долгосрочным.

Депутат Госдумы Игорь Ананских, давая оценку этим требованиям отметил, что Киев может смело забыть о шантаже. По его мнению, в таком важном вопросе стороны должны совместно выработать пути решения проблемы, которым необходимо следовать.

«Если эти пути будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит», - цитирует Ананских RT.

И чем ближе 1 января 2020, именно до этой даты действует соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», тем более громкие заявления раздаются из Киева.

Так глава украинской компании Юрий Витренко накануне предупредил, что «Нафтогаз» может начать закачку российского транзитного газа в свои подземные хранилища, если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. По его словaм, гaз без документaльного оформления будет зaкaчивaться в ПХГ кaк «гaз неопределенного собственникa».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, что «Газпром» не даст себя обмануть.

«Я считаю, что "Газпром" просто не будет подавать газ в саму украинскую систему. Зачем ему рисковать? Право собственности на газ меняется в Австрии. До этой точки газ принадлежит «Газпрому», и в случае недопоставок газа в Европу, штрафные санкции будут адресованы «Газпрому». Так что российская монополия не согласится ни на какие условия подача газа в украинскую ГТС, если не будет контракта с 1 января», - заключил Юшков.

Если первое из выдвинутых Киевом и озвученных Витренко условий Москву устраивает, то второе – нет. «Газпром» заинтересован в заключении соглашения примерно на год.