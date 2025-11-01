В Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев предположил, какое слово в русском языке может стать самым длинным. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.

«Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова... претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые"», - сообщил Катышев.

В данном слове 55 букв. Рекордное прилагательное приводится в названии патента на изобретение, который был зарегистрирован в 2006 году.

Ранее проект «Слово года» представил список из 40 самых популярных слов 2025 года, в него вошли в том числе «окак», «сигма» и «договорнячок».

