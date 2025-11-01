В Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке
Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев предположил, какое слово в русском языке может стать самым длинным. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.
«Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова... претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые"», - сообщил Катышев.
В данном слове 55 букв. Рекордное прилагательное приводится в названии патента на изобретение, который был зарегистрирован в 2006 году.
Ранее проект «Слово года» представил список из 40 самых популярных слов 2025 года, в него вошли в том числе «окак», «сигма» и «договорнячок».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Аргентине сменился глава кабмина
- В Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке
- Песков: «Буревестник» является прорывом в сфере технологий и обороны
- Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми
- В Приморье запретили публиковать данные об атаках БПЛА
- Трамп заявил о невозможности выделить продовольственную помощь в связи с шатдауном
- Собянин заявил об уничтожении шести дронов, летевших на Москву
- В России приставы взыскали долгов более чем на 900 млрд рублей
- Над тремя регионами России уничтожили 38 украинских БПЛА
- Депутат Нилов рассказал, для кого сохранятся бумажные трудовые книжки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru