Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми
Минобрнауки России определило возможные виды материальной поддержки для студентов с детьми и семей учащихся вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Так, родивших в период учебы женщин могут перевести с платной формы обучения на бесплатную, а при отсутствии возможности перевода - предоставить скидку на оплату. Также образовательные учреждения могут предоставить единовременную выплату студенткам при постановке на учет по беременности в ранние сроки, материальную поддержку при рождении ребенка во время обучения, выплату студентам при заключении брака. Вузы самостоятельно устанавливают объем и порядок получения средств.
Кроме того, учащимся могут компенсировать стоимость лечения, предоставить медицинские услуги и путевки в санатории бесплатно.
В документе Минобрнауки указано, что учреждениям рекомендуют разработать форму заявления для получения материальной поддержки студенческих семей, определить перечень необходимых документов, проинформировать обучающихся о соответствующих мерах.
Ранее в министерстве сообщили, что российские студенты с 1 сентября 2025 года начнут получать новую президентскую стипендию в 30 тысяч рублей.
