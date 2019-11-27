Украинский премьер заявил об отсутствии отдельных переговоров с РФ по газу
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что все переговоры по транзиту газа из РФ ведутся в Евросоюзе, отдельных переговоров с РФ не существует. Об этом сообщает Интерфакс.
Как заявил Гончарук, Украина требует выполнение двух главных условий: европейские правила и долгосрочность транзита, поскольку это вопрос безопасности. По его словам, остальные вопросы могут решаться на уровне компаний.
Напомним, десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны до сих пор не достигли договоренности по поводу заключения нового контракта. Необходимым условием для продолжения сотрудничества "Газпром" назвал прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кинокритик: Политкорректность «очернила» Супермена
- Пятеро россиян выписаны из больницы после ДТП в Доминикане
- Уровень доверия к евро достиг исторического максимума
- Банкиров возмутила идея кредитной амнистии россиян
- В Госдуме оценили условия Киева для газового контракта