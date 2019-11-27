Украинский премьер заявил об отсутствии отдельных переговоров с РФ по газу

27 ноября 201920:48

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что все переговоры по транзиту газа из РФ ведутся в Евросоюзе, отдельных переговоров с РФ не существует. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как заявил Гончарук, Украина требует выполнение двух главных условий: европейские правила и долгосрочность транзита, поскольку это вопрос безопасности. По его словам, остальные вопросы могут решаться на уровне компаний.

Напомним, десятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны до сих пор не достигли договоренности по поводу заключения нового контракта. Необходимым условием для продолжения сотрудничества "Газпром" назвал прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.


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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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