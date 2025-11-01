В Приморье запретили публиковать данные об атаках БПЛА
Власти Приморского края запретили размещать в СМИ и социальных сетях материалы о возможных последствиях атак беспилотников. Об этом сообщает правительство региона.
«Запрет вводится на публикацию информации о применении, последствиях применения беспилотных воздушных судов... включая данные, позволяющие идентифицировать их тип, место запуска, нахождение, падение, траекторию полета», - говорится в сообщении.
Также запрет касается сведений, с помощью которых можно определить места и объекты ударов, фактов поражения объектов, характера повреждений, информации о местах расположения военных объектов, несения службы силовиков и правоохранителей, расположения средств и систем противодействия БПЛА. Ограничения не распространяются на медиаресурсы официальных органов власти.
В ближайшее время в Приморье планируют установить размер штрафов за нарушение запрета.
Ранее в Башкирии запретили публиковать информацию об атаках дронов и применении ПВО.
