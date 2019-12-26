Россия и Украина приступили к финальным переговорам по газу

Россия и Украина начали очередной раунд переговоров по газу в Вене. На этот раз встреча проходит уже в соответствие с протоколом от 20 декабря, когда были достигнуты принципиальные договоренности по данному вопросу. Об этом средства массовой информации сообщил представитель «Газпрома».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко проинформировал, что 26 декабря на встрече с российским газовым концерном предполагается окончательно согласовать контракты, чтобы на следующий день выйти на их подписание, отмечает RT.