Россия и Украина приступили к финальным переговорам по газу
Россия и Украина начали очередной раунд переговоров по газу в Вене. На этот раз встреча проходит уже в соответствие с протоколом от 20 декабря, когда были достигнуты принципиальные договоренности по данному вопросу. Об этом средства массовой информации сообщил представитель «Газпрома».
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко проинформировал, что 26 декабря на встрече с российским газовым концерном предполагается окончательно согласовать контракты, чтобы на следующий день выйти на их подписание, отмечает RT.
В понедельник, 23 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев согласовали фиксированную сумму на ближайшие пять лет, которую «Газпром» должен будет заплатить за транзит газа Украине.
Это будет приблизительно по три миллиарда долларов в год.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, кто может выиграть, а кто потерять при подписании нового транзитного контракта.
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