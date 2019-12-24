«Нафтогазу» посоветовали хорошо охранять газовую трубу от своих ура-патриотов
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН обосновал несерьёзность претензий «Нафтогаза» к России.
Исполнительный директор «Нафтогаза» допустил, что Россия откажется от своих обязательств после отказа Киева от всех исков к «Газпрому». Российская компания согласилась заплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РБК.
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в эфире НСН о зависимости Киева от углеводородных интересов США, которым невыгодно украино-российское сотрудничество в этой сфере.
«Говорить, что Россия не будет выполнять свои обязательства – некорректно. Конечно, если украинская сторона возьмётся за предыдущее требование и будет настаивать на новых исках, то тогда смысла выполнять обязательства у российской стороны не будет. Украинской стороне надо посоветовать очень внимательно следить за своей трубой, потому что после таких выступлений американцев (их интересуют не транзит газа, не поступление денег в украинский бюджет, а свои интересы), здесь будет большой соблазн подпустить туда так называемых патриотов, чтобы они наделали в трубе дырок — для создания проблем. И под этим предлогом отказаться от сотрудничества с Россией», — сказал собеседник НСН.
Ранее НСН рассказала, что исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что итоговые переговоры по газу между РФ и Украиной состоятся 26 декабря. «26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров», - написал Витренко на своей странице в Facebook.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене