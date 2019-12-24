«Нафтогазу» посоветовали хорошо охранять газовую трубу от своих ура-патриотов

Исполнительный директор «Нафтогаза» допустил, что Россия откажется от своих обязательств после отказа Киева от всех исков к «Газпрому». Российская компания согласилась заплатить $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РБК.

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в эфире НСН о зависимости Киева от углеводородных интересов США, которым невыгодно украино-российское сотрудничество в этой сфере.