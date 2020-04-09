Россия готова сокращать нефтедобычу, США и саудиты думают

Россия согласна на сокращение добычи на 14% от уровня первого квартала 2020 года в рамках сделки ОПЕК+. Сообщивший информацию представитель Минэнерго России уточнил в интервью ТАСС, что это соответствует показателю 1,6 млн баррелей в сутки. Есть предположение, что к соглашению присоединятся страны, которые добывают 70 млн баррелей в сутки. Помимо стран ОПЕК и России это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

В свою очередь, Саудовская Аравия готова сократить добычу на три миллиона баррелей, однако в последние недели она значительно нарастила объемы добычи, так что фактическое сокращение составить около полумиллиона баррелей. Россия же добычу не наращивала и требует сокращения исходя из объемов до начала ценовой войны.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, готова ли Россия пойти на условия саудитов.

«Все участники сделки ОПЕК+ договариваются не о каких-то особых условиях для себя лично, а чтобы весь рынок равномерно сокращал добычу. Конкретные объемы – это вопрос обсуждения. Но если не будет равномерности по всему рынку, то эта сделка не состоится. Или состоится на каких-то абсолютно новых условиях. Россия, сократив добычу будет ожидать, что остальные участники рынка согласятся на такое же сокращение. Иначе получится, что мы отдам нефтяной рынок в чужие руки. Это означает в дальнейшем сокращение доходов нашего бюджета», - пояснил он.