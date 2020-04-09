Россия готова сокращать нефтедобычу, США и саудиты думают
Ведущие эксперты нефтегазовой отрасли в эфире НСН пояснили, почему и России, и США, и Саудовской Аравии выгодно заключить новую сделку.
Россия согласна на сокращение добычи на 14% от уровня первого квартала 2020 года в рамках сделки ОПЕК+. Сообщивший информацию представитель Минэнерго России уточнил в интервью ТАСС, что это соответствует показателю 1,6 млн баррелей в сутки. Есть предположение, что к соглашению присоединятся страны, которые добывают 70 млн баррелей в сутки. Помимо стран ОПЕК и России это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.
В свою очередь, Саудовская Аравия готова сократить добычу на три миллиона баррелей, однако в последние недели она значительно нарастила объемы добычи, так что фактическое сокращение составить около полумиллиона баррелей. Россия же добычу не наращивала и требует сокращения исходя из объемов до начала ценовой войны.
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, готова ли Россия пойти на условия саудитов.
«Все участники сделки ОПЕК+ договариваются не о каких-то особых условиях для себя лично, а чтобы весь рынок равномерно сокращал добычу. Конкретные объемы – это вопрос обсуждения. Но если не будет равномерности по всему рынку, то эта сделка не состоится. Или состоится на каких-то абсолютно новых условиях. Россия, сократив добычу будет ожидать, что остальные участники рынка согласятся на такое же сокращение. Иначе получится, что мы отдам нефтяной рынок в чужие руки. Это означает в дальнейшем сокращение доходов нашего бюджета», - пояснил он.
Отдельный вопрос – это позиция США. Страна обязана участвовать в переговорах, иначе в них нет смысла. Такую точку зрения высказал в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов
«На мой взгляд, у США нет выбора, потому что добыча и так, и так сократится, но тогда - естественным путем. Предположу, что Вашингтон присоединится к сделке, но не исключу новых экстраординарных поворотов. Хотя это не будет сокращение на всю оставшуюся жизнь, а только на период борьбы с эпидемией коронавируса. А потом спрос на энергоресурсы восстановится», - считает Фролов.
По его мнению, США - главный пострадавший, если низкие цены на нефть продержатся несколько месяцев. Участие Штатов критично для продления договора, потому что именно они главные выгодоприобретатели от сделки, которая действовала с конца 2016 года по апрель 2020 года. За время его действия Америка стала единственной страной, которая могла нарастить добычу более чем на 4 млн баррелей в сутки, а другие страны - сократили.
Добавим, 9 апреля должна состояться встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет согласована новая сделка по стабилизации нефтяного рынка. На этом фоне нефть марки Brent и WTI начала дорожать.
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