Аналитик оценил готовность России пойти на условия арабов по ОПЕК+

Независимый финансовый эксперт в эфире НСН рассказал, готова ли Россия пойти на условия арабов.



Заключить новую сделку ОПЕК+ пока не удается, потому что Саудовская Аравия требует, чтобы Россия сократила нефтедобычу больше всех - на 1,5 миллиона баррелей в сутки. По данным Bloomberg, этот ультиматум и стал причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией.

Саудовская Аравия готова сократить добычу на три миллиона баррелей, однако в последние недели она значительно нарастила объемы добычи, так что фактическое сокращение составить около полумиллиона баррелей. Россия же добычу не наращивала и требует сокращения исходя из объемов до начала ценовой войны.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, готова ли Россия пойти на условия арабов.

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«Все участники сделки ОПЕК+ договариваются не о каких-то особых условиях для себя лично, а чтобы весь рынок равномерно сокращал добычу. Конкретные объемы – это вопрос обсуждения. Но если не будет равномерности по всему рынку, то эта сделка не состоится. Или состоится на каких-то абсолютно новых условиях. Будет ли готова Россия сократить добычу на 1,5 млн баррелей – это примерно 10% ежедневной добычи? Думаю, да, мы на этот уровень согласимся при условии, что остальные участники рынка согласятся на такое же сокращение. Иначе получится, что мы отдам нефтяной рынок в чужие руки. Это означает в дальнейшем сокращение доходов нашего бюджета», - пояснил он.

Однако новая сделка не имеет смысла без участия США. «Если США – самый крупный нефтедобытчик – не будут участвовать в сделке, то она не окажет того эффекта на цены, которого хотелось бы. И окажется в привилегированном положении», - заключил Шабанов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сделка ОПЕК+ развалилась из-за позиции Саудовской Аравии. В МИД арабского королевства ответили, что слова Путина не соответствуют действительности.

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ФОТО: pixabay.com
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