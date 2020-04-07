Аналитик оценил готовность России пойти на условия арабов по ОПЕК+

Заключить новую сделку ОПЕК+ пока не удается, потому что Саудовская Аравия требует, чтобы Россия сократила нефтедобычу больше всех - на 1,5 миллиона баррелей в сутки. По данным Bloomberg, этот ультиматум и стал причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией.

Саудовская Аравия готова сократить добычу на три миллиона баррелей, однако в последние недели она значительно нарастила объемы добычи, так что фактическое сокращение составить около полумиллиона баррелей. Россия же добычу не наращивала и требует сокращения исходя из объемов до начала ценовой войны.

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, готова ли Россия пойти на условия арабов.