Без США никуда. Сделка ОПЕК+ возможна только с участием Америки

Россия и Саудовская Аравия пока не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом пишет Bloomberg, уточняя, что обе страны, как впрочем, и другие государства — производители нефти хотят, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты. При этом Дональд Трамп неоднократно говорил, что желает скорейшего решения проблемы, но о том, что в переговорах будет участвовать и американская стороны, он не обмолвился ни разу.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН заявил, что Штатам нужно в любом случае присоединяться к переговорам, потому что в этой ситуации они – самое заинтересованное лицо.

«Камнем преткновения для России и Саудовской Аравии является объем сокращения добычи и сроки. Второй момент - это участие США в переговорах, а также стран, которые не присоединялись к соглашению ОПЕК+. Участие Штатов критично для продления договора, потому что именно они главные выгодоприобретатели от сделки, которая действовала с конца 2016 года по апрель 2020 года. За время его действия Америка стала единственной страной, которая могла нарастить добычу более чем на 4 млн баррелей в сутки, а другие страны - сократили», - отметил эксперт отрасли.