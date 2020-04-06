Без США никуда. Сделка ОПЕК+ возможна только с участием Америки
Замгендиректора Института национальной энергетики пояснил НСН, почему сделка по нефти выгодна и Вашингтону.
Россия и Саудовская Аравия пока не могут договориться об условиях новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом пишет Bloomberg, уточняя, что обе страны, как впрочем, и другие государства — производители нефти хотят, чтобы к соглашению присоединились Соединенные Штаты. При этом Дональд Трамп неоднократно говорил, что желает скорейшего решения проблемы, но о том, что в переговорах будет участвовать и американская стороны, он не обмолвился ни разу.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН заявил, что Штатам нужно в любом случае присоединяться к переговорам, потому что в этой ситуации они – самое заинтересованное лицо.
«Камнем преткновения для России и Саудовской Аравии является объем сокращения добычи и сроки. Второй момент - это участие США в переговорах, а также стран, которые не присоединялись к соглашению ОПЕК+. Участие Штатов критично для продления договора, потому что именно они главные выгодоприобретатели от сделки, которая действовала с конца 2016 года по апрель 2020 года. За время его действия Америка стала единственной страной, которая могла нарастить добычу более чем на 4 млн баррелей в сутки, а другие страны - сократили», - отметил эксперт отрасли.
«США-главный пострадавший, если низкие цены на нефть продержатся несколько месяцев».
В этой ситуации для Вашингтона важно, чтобы спрос и добыча пришли к единому уровню. Сейчас же предложение превышает спрос на 6-8 млн баррелей в сутки. В самих Штатах порядка 70% компаний из нефтегазового сектора находятся на грани банкротства.
«Ситуация усугубляется еще и тем, что Америка стоит на пороге президентских выборов. А один из козырей нынешнего главы Белого дома - это возросший уровень добычи углеводородов. И если США не станет участником этих переговоров, то сделки не будет. Если сокращать добычу на 8 млн баррелей в сутки странами, суммарная добыча которых составляет около 45 млн баррелей в сутки, то это будет несправедливо. С какой стати наша страна будет сокращать добычу на 2 млн баррелей с 10 млн? Чтобы Соединенным Штатам было хорошо? Это мило, но мы понимаем несправедливость такого решения», - высказал свое мнение Александр Фролов.
Эксперт увидел вину Вашингтона в начавшемся кризисе, причем вызвал его не коронавирус, а обвал цен в октябре 2018 года. Тогда, напомним, цены обвалились с 85 долларов до 60-65. Именно тогда Штаты на 2 млн баррелей нарастили добычу.
«На мой взгляд, у США нет выбора, потому что добыча и так, и так сократится, но тогда - естественным путем. Предположу, что Вашингтон присоединится к сделке, но не исключу новых экстраординарных поворотов. Хотя это не будет сокращение на всю оставшуюся жизнь, а только на период борьбы с эпидемией коронавируса. А потом спрос на энергоресурсы восстановится», - считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По предварительной информации, встреча министров энергетики стран G20 может состояться 10 апреля, на которой США попытаются привлечь к сокращению добычи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе