В АТОР назвали стоимость коронавируса для российского туризма

Потери въездного туризма из-за запрета на въезд в Россию граждан Китая, если он продлится до лета, могут составить 31,2 млрд рублей недополученных доходов за май-сентябрь. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Запрет вступит в силу с 20 февраля.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что уже сейчас можно говорить о трех миллиардах недополученных доходов.

«В феврале это уже немалая сумма, 1,4 млрд рублей. Как мы понимаем, в марте поездки в Китай тоже не возобновятся. Это тоже не менее 1,5 млрд рублей. Сроки ограничений пока неизвестны, от этого будут зависеть убытки туристической отрасли от въездного туризма. Поэтому основной акцент сейчас ставится на переориентирование на другие рынки, на привлечение туристов из Южной Кореи, Индии, Ирана и других государств», - сказал он.