В АТОР назвали стоимость коронавируса для российского туризма
Вице-президент АТОР в эфире НСН заявил, что уже сейчас можно говорить о трех миллиардах рублей недополученных доходов.
Потери въездного туризма из-за запрета на въезд в Россию граждан Китая, если он продлится до лета, могут составить 31,2 млрд рублей недополученных доходов за май-сентябрь. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Запрет вступит в силу с 20 февраля.
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что уже сейчас можно говорить о трех миллиардах недополученных доходов.
«В феврале это уже немалая сумма, 1,4 млрд рублей. Как мы понимаем, в марте поездки в Китай тоже не возобновятся. Это тоже не менее 1,5 млрд рублей. Сроки ограничений пока неизвестны, от этого будут зависеть убытки туристической отрасли от въездного туризма. Поэтому основной акцент сейчас ставится на переориентирование на другие рынки, на привлечение туристов из Южной Кореи, Индии, Ирана и других государств», - сказал он.
По словам собеседника НСН, повысить привлекательность России среди иностранных туристов должно расширение использования электронной визы.
«Электронная виза в этом году действует уже в трех регионах России, а с января 2021 году будет введена практически по всей стране. Это однозначно повысить число туристов», - подчеркнул Горин.
По данным АТОР, не менее 75% всего китайского турпотока приходится на май-сентябрь.
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