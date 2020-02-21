Туроператоры РФ просят кабмин компенсировать убытки из-за коронавируса

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире НСН заявил, что уже сейчас можно говорить о трех миллиардах недополученных доходов.

«В феврале это уже немалая сумма, 1,4 млрд рублей. Как мы понимаем, в марте поездки в Китай тоже не возобновятся. Это тоже не менее 1,5 млрд рублей. Сроки ограничений пока неизвестны, от этого будут зависеть убытки туристической отрасли от въездного туризма. Поэтому основной акцент сейчас ставится на переориентирование на другие рынки, на привлечение туристов из Южной Кореи, Индии, Ирана и других государств», - сказал он.

По данным Ассоциации туроператоров России, не менее 75% всего китайского турпотока приходится на май-сентябрь.

