ОТ ЛАБУБУ ДО РОБОТОВ: «ВОЛОДЯ, СВОИ!»

Не успела улечься в России тема гонений на квадроберов, внимательные политики устремили взгляд на игрушки Лабубу, придумывая, за что бы их запретить. Ну а пока запрета нет, Лабубу появились на ПМЭФ, став одним из главных хитов первого дня форума.

Как оказалось, это креатив подмосковного телеканала «360». Его представители объяснили, что они решили создать лимитированную коллекцию игрушек на основе популярного тренда. Так, на ПМЭФ появились Лабубу с лицами десяти известных политиков, в числе которых оказались, в частности, Сергей Лавров (глава МИД РФ), Дмитрий Медведев (зампред Совбеза), Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ), Мария Захарова (официальный представитель МИД РФ) и Эльвира Набиуллина (глава Центробанка).

«Всё чудоватее и чудоватее! Нет, не предупреждали. Но, с другой стороны, это и не нужно - свободное творчество», — сказал в этой связи изданию «Подъем» Песков.

Еще один околополитический перформанс прошел около стенда Башкортостана, где бесплатно раздавали футболки с цитатами Владимира Путина и Сергея Лаврова. Это вызвало большой ажиотаж.

В числе цитат Путина, которые можно носить на груди, предлагались: «Везёт дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но своё не отдадим», а также «Вместе мы все преодолеем». При этом очевидцы отмечают, что главным хитом стала футболка со словами Лаврова «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом». Надпись на другом варианте лавровской футболки гласила: «Нафиг я сюда пришёл».

Другим сюрпризом ПМЭФ стала странная трансформация «Смешариков». Кролик Крош внезапно предстал с ежиными иголками, а Ёжик - с кроличьими ушами.

«Эта трансформация связана с принципом создания дизайнерских игрушек – узнаваемая форма, но разные образы. В рамках форума мы представим арт-проект, нацеленный на поддержку художников и развитие культуры коллекционирования в России. Ну а автором новых экспонатов стал основатель группы компаний Илья Попов», - пояснила НСН «обмен телами» генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.

В числе других персонажей, разбавивших деловой характер ПМЭФ, оказались огромный желто-черный кибермедведь-пасечник из Башкирии, дракоша Гоша из Кировской области, человек в костюме «антивейпа», челябинские роборуки, играющие в шахматы, а также «самый красивый и фигуристый робот» София из Подмосковья.

Однако их всех затмил робот Володя с дыркой вместо лица, на плече которого красовалась женская сумочка Dior.

«Хозяйка» Володи рассказала журналистам, что он родился первого января под Шанхаем, умеет бегать, прыгать, махать руками и учит русский язык. Отвечая на вопрос, а почему у Володи женская сумочка, женщина заверила, что это ее аксессуар, а он просто помощник.

«Он помогает мне, помощник. Мечта каждой российской женщины сбылась. Есть человек, который будет носить ее сумочку», - воскликнула представительница Ассоциации центров обработки данных.

После этого ее коллега признался, что начинает ревновать к Володе. «Нас обижают?» - спросила женщина у робота. Он резко развернулся к мужчине и агрессивно поднял руку, но тот успокоил шанхайского героя словами: «Володя, свои!»