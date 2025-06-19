«Разгоняет фейки»: В ЛДПР объяснили видео Собчак со спящим Слуцким

По её словам, данное видео «ничего общего с реальностью не имеет», а Собчак «приходится высасывать сенсации из пальца».

«Разгонять фейки — это новые стандарты журналистики? Что-то мне подсказывает, что хорошие журналисты справляются и без фейков», — заключила Ковшар.

Ранее суд в Москве оштрафовал Ксению Собчак за неуплату в срок административного штрафа, сообщает RT.

