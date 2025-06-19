Песков: Появление Путина в мультсериале «Простоквашино» не требует согласования

Появление президента РФ Владимира Путина в мультфильмах не требует согласования с Кремлём. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино»

В комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» он отметил, что Путин является «неотъемлемой частью жизни всей страны».

«Главное, чтобы детишкам было интересно», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что в мультьсериале «Простоквашино» должен появиться российский президент Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПростоквашиноМультфильмВладимир ПутинДмитрий Песков

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