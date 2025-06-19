Песков: Появление Путина в мультсериале «Простоквашино» не требует согласования
Появление президента РФ Владимира Путина в мультфильмах не требует согласования с Кремлём. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live» он отметил, что Путин является «неотъемлемой частью жизни всей страны».
«Главное, чтобы детишкам было интересно», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что в мультьсериале «Простоквашино» должен появиться российский президент Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru