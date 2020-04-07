России предрекли рост банкротств из-за эпидемии коронавируса
В России отмечен рост банкротств среди граждан. За январь — март 2020 года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за такой же период в прошлом году, пишет РБК.
По словам руководителя Единого федерального реестра сведений о банкротстве - «Федресурса» - Алексея Юхнина, тенденция связана с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, сообщает RT.
В Москве за этот период число банкротств граждан увеличилось на 40,5%.
В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
Эксперты предсказывают, что в 2021 году будет всплеск банкротств как среди населения, так и среди бизнеса. Он будет связан с текущим экономическим кризисом, пишут «Известия».
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний, подготовленных правительством. По его мнению, сейчас страна лучше готова к кризису, чем в 2008 и 2014 годах.
«В 2008 и 2014 годах падение доходов тоже было довольно существенным. Пожалуй, даже если брать относительное падение цен на нефть, то в 2008 году, наверное, было больше, чем сейчас. Тогда просто абсолютные цены были другие, но процент падения от максимума до минимума в 2008 году был больше сегодняшнего. И в отличие от 2008 и 2014 годов российская экономика, причем речь идет и о монетарном блоке правительства, и о руководстве отдельных предприятий, в большей степени готова. Если в 2008 году это было совершенно неожиданным, то сейчас два последних года говорили о возможности кризиса. Поэтому степень готовности все-таки выше. Так что на коротком горизонте серьезных угроз, в том числе для системообразующих предприятий, не просматривается. Кроме того, в отличие от тех лет, у нас сейчас гораздо более низкая инфляция, что сильно развязывает руки в плане увеличения расходов правительства без риска сильно разогнать инфляцию», - считает он..
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