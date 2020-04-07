России предрекли рост банкротств из-за эпидемии коронавируса

В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.

Эксперты предсказывают, что в 2021 году будет всплеск банкротств как среди населения, так и среди бизнеса. Он будет связан с текущим экономическим кризисом, пишут «Известия».

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН оценил два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний, подготовленных правительством. По его мнению, сейчас страна лучше готова к кризису, чем в 2008 и 2014 годах.

«В 2008 и 2014 годах падение доходов тоже было довольно существенным. Пожалуй, даже если брать относительное падение цен на нефть, то в 2008 году, наверное, было больше, чем сейчас. Тогда просто абсолютные цены были другие, но процент падения от максимума до минимума в 2008 году был больше сегодняшнего. И в отличие от 2008 и 2014 годов российская экономика, причем речь идет и о монетарном блоке правительства, и о руководстве отдельных предприятий, в большей степени готова. Если в 2008 году это было совершенно неожиданным, то сейчас два последних года говорили о возможности кризиса. Поэтому степень готовности все-таки выше. Так что на коротком горизонте серьезных угроз, в том числе для системообразующих предприятий, не просматривается. Кроме того, в отличие от тех лет, у нас сейчас гораздо более низкая инфляция, что сильно развязывает руки в плане увеличения расходов правительства без риска сильно разогнать инфляцию», - считает он..



