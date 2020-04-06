Экономист: Сейчас мы лучше готовы к кризису, чем в 2008 и 2014 годах

«Стресс-тест – это набор гипотез, они выполняются или не выполняются, и из этого делается вывод об устойчивости. Естественно, эти гипотезы неидеальны. С одной стороны, прохождение стресс-теста не является гарантией, что так оно и будет. С другой стороны, наоборот – и не прохождение стресс-теста не гарантирует какого-то коллапса. То есть, это в любом случае некая гипотеза, которая позволяет более или менее адекватно судить о том, чего ждать. Во-вторых, как правило, стресс-тесты на то и стресс-тесты, что они подразумевают какое-то ограниченное воздействие отрицательного фактора. В данном случае из-за низких цен на нефть и определенного спада потребления, который связан с карантинными мерами. В какой степени эти гипотезы, заложенные в стресс-тест, сработают – сказать сложно. Исходя из достаточно сильных параметров российского бюджета, по крайней мере, на сегодняшний день у нас низкий дефицит бюджета, до последнего времени сохранялся профицит бюджета, у нас положительный счет текущих операций и довольно большие резервы, такое сочетание позволяет нам с большой уверенностью предположить, что любые, даже самые тяжелые воздействия, связанные с ухудшением конъюнктуры, на коротком горизонте нам не особо страшны», – говорит эксперт.

Кроме того, Хестанов сравнил текущую экономическую ситуацию с 2014 и 2008 годами. Экономист заверил, что сегодня наша страна была лучше готова к экономическому кризису, так как о его вероятности говорили последние два года.

«В 2008 и 2014 годах падение доходов тоже было довольно существенным. Пожалуй, даже если брать относительное падение цен на нефть, то в 2008 году, наверное, было больше, чем сейчас. Тогда просто абсолютные цены были другие, но процент падения от максимума до минимума в 2008 году был больше сегодняшнего. И в отличие от 2008 и 2014 годов российская экономика, причем речь идет и о монетарном блоке правительства, и о руководстве отдельных предприятий, в большей степени готова. Если в 2008 году это было совершенно неожиданным, то сейчас два последних года говорили о возможности кризиса. Поэтому степень готовности все-таки выше. Так что на коротком горизонте серьезных угроз, в том числе для системообразующих предприятий, не просматривается. Кроме того, в отличие от тех лет, у нас сейчас гораздо более низкая инфляция, что сильно развязывает руки в плане увеличения расходов правительства без риска сильно разогнать инфляцию. Однако, если такие низкие цены на нефть сильно задержатся, продлятся не полгода-год, а намного больше, то здесь трудно делать какие-то выводы. Но такой дальний горизонт прогнозы делать рано», – комментирует он.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН отметил, что хоть дефолт РФ не грозит, но продление нерабочих дней несет разорение большому количеству предприятий малого и среднего бизнеса.

