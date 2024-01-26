Россельхознадзор: РФ в январе импортировала 60,7 миллиона куриных яиц
Россия с начала года ввезла 60,7 миллиона куриных яиц из Турции, Азербайджана и Белоруссии, на которую пришлась основная доля поставок – 89%. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора.
«Белоруссия поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Отмечается, что в 2024 году поставки куриного яйца велись только из этих трех стран. Подчеркивается, что за неполный январь импорт удвоился.
Ранее, 25 января, сообщалось, что Турция поставила в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц. Очередная партия из 316,8 тысяч штук была ввезена через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», передает «Радиоточка НСН».
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