Россельхознадзор: РФ в январе импортировала 60,7 миллиона куриных яиц

«Белоруссия поставила в Россию с 1 по 25 января 2024 года 54 миллиона штук яиц», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Отмечается, что в 2024 году поставки куриного яйца велись только из этих трех стран. Подчеркивается, что за неполный январь импорт удвоился.

Ранее, 25 января, сообщалось, что Турция поставила в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц. Очередная партия из 316,8 тысяч штук была ввезена через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», передает «Радиоточка НСН».

