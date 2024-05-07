Второклассник с ножом вымогал деньги у детей в Великом Новгороде
Учащийся второго класса из Великого Новгорода занимался вымогательством у детей, сообщают РИА Новости. Организована проверка в СК.
Стало известно, что инцидент произошел на улице Менделеева в Великом Новгороде. Ребенок угрожал, используя нож, и просил деньги. Уточняется, что родители одного из детей обратились к участковому уполномоченному полиции, однако он не предпринял необходимых мер.
Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также оценит деятельность органов системы профилактики при работе с семьей ребенка и работу участкового, говорится в материале.
Пресс-служба регионального управления СК РФ информирует, что следователи проводят проверку по факту вымогательства.
Ранее прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника на Алтае, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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