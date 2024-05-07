Второклассник с ножом вымогал деньги у детей в Великом Новгороде

Прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также оценит деятельность органов системы профилактики при работе с семьей ребенка и работу участкового, говорится в материале.

Пресс-служба регионального управления СК РФ информирует, что следователи проводят проверку по факту вымогательства.

Ранее прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника на Алтае, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

