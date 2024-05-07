Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа

Беспилотник ВСУ самолетного типа сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подчеркнули в военном ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками автомобили, перевозившие сотрудников местного предприятия, а также легковую машину, напоминает Ura.ru. В результате погибли семь человек, пострадали еще 42.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБелгородская область

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