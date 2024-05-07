В России число выданных ипотек в апреле снизилось на 29%
Свыше 110 тысяч ипотечных кредитов выдали в России по итогам апреля, это на 29% ниже, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные агентства Frank RG.
По данным аналитиков, объем выдач ипотеки достиг 460,2 млрд рублей, он на 4,2% превысил показатели марта, но стал на 19,2% ниже итогов апреля прошлого года.
«В количественном выражении наблюдается месячный рост на 6,5% к марту 2024, однако, годовая динамика… показывает снижение на 28,9% к апрелю 2023», — подчеркнула старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова.
Эксперт допустила, что снижение показателей связано с мерами Центробанка по «охлаждению» рынка и увеличением рыночных ставок по кредитам.
Кроме того, аналитики сообщили, что размер средней ипотеки, выданной в апреле, уменьшился на 2,2% и составил 4,18 млн рублей.
Между тем ипотечный брокер компании «Этажи» в Перми Дарья Русских заявила, что жителям региона стали чаще отказывать в оформлении ипотеки из-за ужесточения требований по выдаче кредитов на покупку жилья, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru