Нюша объявила о разводе c Игорем Сивовым

Певица Нюша (Анна Шурочкина) объявила о разводе со своим супругом бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

«Ссоры и развод»: Астролог указала на опасность бракосочетания в красивые даты

Супруги были женаты семь лет. Певица заявила, что осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей.

«Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», - написала артистка.

Слухи о разладе в семье Нюши ходили давно, но певица сначала их отрицала, а потом не комментировала, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РазводМузыкантыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры