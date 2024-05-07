Нюша объявила о разводе c Игорем Сивовым
7 мая 202411:33
Певица Нюша (Анна Шурочкина) объявила о разводе со своим супругом бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.
Супруги были женаты семь лет. Певица заявила, что осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей.
«Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», - написала артистка.
Слухи о разладе в семье Нюши ходили давно, но певица сначала их отрицала, а потом не комментировала, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru