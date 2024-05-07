Нюша объявила о разводе c Игорем Сивовым

Супруги были женаты семь лет. Певица заявила, что осталась в прекрасных отношениях с отцом своих детей.

«Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», - написала артистка.

Слухи о разладе в семье Нюши ходили давно, но певица сначала их отрицала, а потом не комментировала, отмечает RT.

