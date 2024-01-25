Россельхознадзор: Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц
25 января 202415:58
Турция к 25 января поставила в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц. Об этом сообщил Россельхознадзор.
Отмечается, что очередная партия из 316,8 тысяч штук была ввезена через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» 25 января.
Ранее, 24 января, Росстат сообщил, что куриное яйцо в России продолжает дешеветь. Отмечалось, что за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru