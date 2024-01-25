Россельхознадзор: Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января поставила в Россию 1,5 миллиона пищевых яиц. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских

Отмечается, что очередная партия из 316,8 тысяч штук была ввезена через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» 25 января.

Ранее, 24 января, Росстат сообщил, что куриное яйцо в России продолжает дешеветь. Отмечалось, что за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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