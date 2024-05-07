Путин вступил в должность президента России
Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.
Российский лидер принес присягу президента России на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца, после чего выступил с речью. Путин назвал служение России огромной честью, обязанностью и священным долгом. Он также назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.
Согласно закону, действующий состав правительства страны сегодня сложит свои полномочия. Все министры продолжат исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.» до формирования нового кабинета.
За день до своей инаугурации Путин прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Забайкалье восстановил тещу Ильи Лагутенко в должности тренера по гимнастике
- СМИ: Человек выпал из горящей квартиры на 21-ом этаже в Екатеринбурге
- Пушилин назвал завершение СВО важнейшей задачей Путина
- В Кремлевском дворце опровергли информацию о выступлении Орбакайте 1 июня
- Путин назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом — служить России
- Песков допустил, что Путин может предложить кандидатуру премьера 7 мая
- Путин вступил в должность президента России
- Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении
- Санду подтвердила, что участники «Би-2» намерены получить молдавское гражданство
- Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru