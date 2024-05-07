Путин вступил в должность президента России

Российский лидер принес присягу президента России на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца, после чего выступил с речью. Путин назвал служение России огромной честью, обязанностью и священным долгом. Он также назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.

Согласно закону, действующий состав правительства страны сегодня сложит свои полномочия. Все министры продолжат исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.» до формирования нового кабинета.

За день до своей инаугурации Путин прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабмина и поблагодарил их за работу, напоминает «Радиоточка НСН».

