Защита «крабового короля» обжаловала его приговор

Адвокат предпринимателя Олега Кана, который получил прозвище «Крабовый король», подал апелляцию на приговор по делу об убийстве по найму, по которому Кан получил 17 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ответчики в арбитражном судебном процессе по иску Генеральной прокуратуры к Кану озвучивали версию о смерти предпринимателя, поэтому 26 апреля Приморский краевой суд признал его виновным и назначил ему срок заочно. Один из адвокатов Кана Константин Трапаидзе заявил, что его подзащитный все равно имеет право на реабилитацию.