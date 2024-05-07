Защита «крабового короля» обжаловала его приговор
Адвокат предпринимателя Олега Кана, который получил прозвище «Крабовый король», подал апелляцию на приговор по делу об убийстве по найму, по которому Кан получил 17 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ответчики в арбитражном судебном процессе по иску Генеральной прокуратуры к Кану озвучивали версию о смерти предпринимателя, поэтому 26 апреля Приморский краевой суд признал его виновным и назначил ему срок заочно. Один из адвокатов Кана Константин Трапаидзе заявил, что его подзащитный все равно имеет право на реабилитацию.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, Олег Кан в 2010 году был причастен к организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Уточняется, что Кан разработал план и нашел исполнителя убийства. Преступный замысел был осуществлен во Владивостоке, около ресторана «Три богатыря». Пхиденко был убит тремя выстрелами, когда находился в салоне автомобиля.
Олег Кан скрывается от следствия и находится в международном розыске. Несмотря на сообщения о его смерти, защита Кана не ходатайствовала о прекращении уголовного дела.
Ранее Генпрокуратура сочла данные о смерти Олега Кана инсценировкой, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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