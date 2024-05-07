Пашинян призвал пересмотреть стратегию нацбезопасности Армении
Доктрину безопасности Армении следует изменить. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.
«Происходящие процессы привели нас к убеждению, что стратегия развития Армении нуждается в пересмотре. С этой точки зрения, я думаю... стратегия национальной безопасности должна быть пересмотрена», — отметил премьер.
По словам политика, на рабочем уровне процесс уже запущен. Пашинян подчеркнул, что смыслом существования Армении должно быть не обслуживание исторической справедливости и общенациональных вопросов, а обеспечение «свобод, счастья и благосостояния граждан».
Ранее Никол Пашинян заявил об отсутствии возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru