Рябков: Посол США временно уехала из России
7 мая 202411:26
Посол США в РФ Линн Трейси на «определенное время» уехала из России. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время», — рассказал дипломат.
По словам Рябкова, информацию об этом передали в МИД за некоторое время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России.
Между тем Германия решила отозвать для консультаций своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru