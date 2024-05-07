Рябков: Посол США временно уехала из России

Посол США в РФ Линн Трейси на «определенное время» уехала из России. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время», — рассказал дипломат.

По словам Рябкова, информацию об этом передали в МИД за некоторое время до окончательного решения вопроса с приглашениями послов на инаугурацию президента России.

Между тем Германия решила отозвать для консультаций своего посла в РФ Александра Ламбсдорффа, пишет RT.

