Глава МУЗ-ТВ рассказал, что мобилизация на месяц увела зрителей с канала

«Вся аудитория в тот период ушла на новостные ресурсы. Людей беспокоило одно: а что будет завтра?», — заявил он.

Как добавил Бабин, тенденция была краткосрочной и наблюдалась максимум в течение полутора месяцев после начала СВО, а также около месяца после объявления частичной мобилизации.

Постепенно люди возвращались к привычному образу жизни, в том числе к привычному для себя контенту. На данный момент ситуацию на телеканале МУЗ-ТВ оценивают, как стабильную.

Ранее журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщал, что федеральные телеканалы стремительно теряют зрителей из-за сокращения развлекательного контента и засилья политики.

