Глава МУЗ-ТВ рассказал, что мобилизация на месяц увела зрителей с канала
В начале спецоперации крупные телеканалы почти полностью отказались от развлекательного контента, что способствовало оттоку аудитории. Об этом в беседе с РБК Life рассказал гендиректор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин.
«Вся аудитория в тот период ушла на новостные ресурсы. Людей беспокоило одно: а что будет завтра?», — заявил он.
Как добавил Бабин, тенденция была краткосрочной и наблюдалась максимум в течение полутора месяцев после начала СВО, а также около месяца после объявления частичной мобилизации.
Постепенно люди возвращались к привычному образу жизни, в том числе к привычному для себя контенту. На данный момент ситуацию на телеканале МУЗ-ТВ оценивают, как стабильную.
Ранее журналист и телевизионный обозреватель Александр Мельман в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщал, что федеральные телеканалы стремительно теряют зрителей из-за сокращения развлекательного контента и засилья политики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru