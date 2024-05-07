Санду подтвердила, что участники «Би-2» намерены получить молдавское гражданство

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что музыканты группы «Би-2» могут получить гражданство республики, если с их документами все в порядке. Об этом она заявила в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

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«До меня еще не дошли документы, если там все в порядке – они получат гражданство», - сказала она.

По словам Санду, выдача гражданства талантливым людям может пойти на пользу государству. Президент Молдавии также добавила, что закон страны позволяет предоставлять гражданства лицам, не имеющим молдавских корней.

Ранее сообщалось, что несколько участников рок-группы «Би-2», а также члены их семей, подали документы на получение гражданства Молдавии. Он не уточнил, о ком именно идёт речь, но отметил, что заявления будут направлены президенту страны Майе Санду, их рассмотрят в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах республики Молдова», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Би-2МолдавияМайя Санду

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