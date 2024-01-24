Росстат: Цена на яйца с 16 по 22 января упала на 1,41%
Куриное яйцо в России продолжает дешеветь, за период с 16 по 22 января цена на него в среднем упала на 1,41%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Отмечается, что с 10 по 15 января цена на куриное яйцо снизилась на 0,2% впервые после роста с конца июня 2023 года. Кроме того, с начала 2024 года по 22 января куриное яйцо подешевело на 0,84%.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике («Справедливая Россия – За правду») Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что для того, чтобы нормализовать ситуацию с ценами на яйца, необходимо ограничить произвол монополий и ввести предельную наценку на этот товар, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru