Роспотребнадзор дал рекомендации по онлайн-покупкам на распродажах

Роспотребнадзора дали рекомендации потребителям по онлайн-покупкам товаров в период распродаж и «Черной пятницы», которая в России пройдет с 27 по 29 ноября.

Специалисты ведомства указывают, что слишком низкая цена может говорить о том, что товар контрафактный. Если есть подозрения в этом, то у продавца покупатель имеет право попросить сертификат соответствия товаров.

Перед покупкой лучше всего проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Если вещь резко подорожала перед акцией и со скидкой начала стоить столько же, сколько до распродажи, то привлечь продавца к ответственности в этом случае не получится, говорится на сайте ведомства.

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Покупателям также советуют обратить внимание на стоимость доставки, она может быть высокой как раз из-за того, что на товар сделана большая скидка, пишут «Известия».

Следует убедиться, что продавец разместил на сайте информацию о себе: место нахождения, часы работы и прочее. Опасаться нужно фишинговых сайтов и ресурсов, которые с мошенническими целями собирают персональные данные граждан.

Ранее сервис для поиска работы SuperJob выяснил, что 73 % работающих россиян не верят в скидки на распродаже в «черную пятницу» и не планируют воспользоваться акцией.

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ФОТО: pixabay.com
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