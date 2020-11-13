Роспотребнадзор дал рекомендации по онлайн-покупкам на распродажах
Роспотребнадзора дали рекомендации потребителям по онлайн-покупкам товаров в период распродаж и «Черной пятницы», которая в России пройдет с 27 по 29 ноября.
Специалисты ведомства указывают, что слишком низкая цена может говорить о том, что товар контрафактный. Если есть подозрения в этом, то у продавца покупатель имеет право попросить сертификат соответствия товаров.
Перед покупкой лучше всего проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Если вещь резко подорожала перед акцией и со скидкой начала стоить столько же, сколько до распродажи, то привлечь продавца к ответственности в этом случае не получится, говорится на сайте ведомства.
Покупателям также советуют обратить внимание на стоимость доставки, она может быть высокой как раз из-за того, что на товар сделана большая скидка, пишут «Известия».
Следует убедиться, что продавец разместил на сайте информацию о себе: место нахождения, часы работы и прочее. Опасаться нужно фишинговых сайтов и ресурсов, которые с мошенническими целями собирают персональные данные граждан.
Ранее сервис для поиска работы SuperJob выяснил, что 73 % работающих россиян не верят в скидки на распродаже в «черную пятницу» и не планируют воспользоваться акцией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Роспотребнадзор дал рекомендации по онлайн-покупкам на распродажах
- Депутат Госдумы исключил переговоры с Украиной по поставкам воды в Крым
- Азербайджан признал неуместными слова своего посла о сбитом Ми-24
- Небензя оценил заявление Байдена о ДНСВ
- СМИ: Задержан мэр Томска Иван Кляйн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru