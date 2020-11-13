Роспотребнадзор дал рекомендации по онлайн-покупкам на распродажах

Роспотребнадзора дали рекомендации потребителям по онлайн-покупкам товаров в период распродаж и «Черной пятницы», которая в России пройдет с 27 по 29 ноября.

Специалисты ведомства указывают, что слишком низкая цена может говорить о том, что товар контрафактный. Если есть подозрения в этом, то у продавца покупатель имеет право попросить сертификат соответствия товаров.

Перед покупкой лучше всего проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Если вещь резко подорожала перед акцией и со скидкой начала стоить столько же, сколько до распродажи, то привлечь продавца к ответственности в этом случае не получится, говорится на сайте ведомства.