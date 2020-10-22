Credite Suisse: Россияне в пандемию обеднели сильнее украинцев

В швейцарском банке Credit Suisse подсчитали, что благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года сократилось почти на 11% в долларовом выражении, сообщает РБК.

Ежегодное исследование института Credit Suisse Research Institute показало, что богатство российских домохозяйства в расчёте на одного взрослого, за первые шесть месяцев 2020 года упало на 10,7%, что является одним из самых крупных негативных результатов среди всех стран. Это больше, чем, например, в Колумбии (минус 6-7%) и на Украине (минус 8-9%), но меньше, чем в Мексике (минус 14,2%), ЮАР (минус 21,8%) и Бразилии (минус 24,4%).

У Credit Suisse собственный метод оценки благосостояния домохозяйств. В него включены расчёт капитализации фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. Падение рубля к доллару на 13%, по мнению швейцарцев, является основной причиной оценочного снижения богатства. В абсолютном выражении среднее благосостояние на одного взрослого в России - 26,8 тысяч долларов в середине 2020 года против 30 тысяч долларов в начале года.



По оценкам Credit Suisse, в целом в мире богатство домохозяйств сократилось из-за пандемии на 7,2 триллиона долларов. При этом есть страны, где благосостояние на одного взрослого в первом полугодии, наоборот, увеличилось - это Швейцария, Нидерланды, Тайвань и Гонконг.



По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян за девять месяцев 2020 года упали на 4,3% в годовом выражении. Банк России оценивает финансовые активы по Системе национальных счетов (СНС) на ежеквартальной основе: за вычетом обязательств, чистые активы российских домохозяйств регулятор оценил в 57,6 триллиона рублей.

