Большинство опрошенных россиян не верит скидкам в «черную пятницу»

По данным проведенного сервисом опроса, 60 % россиян назвали ежегодную распродажу обманом, и только 9 % экономически активного населения планируют ей воспользоваться. Также среди тех, кто отказался от участия в распродаже, больше всего респондентов с доходом от 80 тысяч рублей. (68 %), а также представителей мужского пола (65% мужчин против 54 % женщин).

Только 18 % россиян не выразили сомнения при оценке выгодности "черной пятницы", среди тех, кто придерживается этой точки зрения, больше всего респондентов до 24 лет (35 %). По данным SuperJob, на протяжении двух лет наибольший интерес к акции проявили участники опросов с уровнем дохода до 30 тысяч рублей, а наименьший - респонденты с доходом от 80 тысяч.

Как отмечает агентство, в прошлом году число тех. кто не планировал участвовать в распродаже, было меньше - всего 66 % опрошенных. Также на 4 % снизилось число тех, кто намерен воспользоваться "черной пятницей".