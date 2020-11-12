Большинство опрошенных россиян не верит скидкам в «черную пятницу»
73 % работающих россиян не верят в скидки на распродаже в "черную пятницу" и не планируют воспользоваться акцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на платформу для поиска работы SuperJob.
По данным проведенного сервисом опроса, 60 % россиян назвали ежегодную распродажу обманом, и только 9 % экономически активного населения планируют ей воспользоваться. Также среди тех, кто отказался от участия в распродаже, больше всего респондентов с доходом от 80 тысяч рублей. (68 %), а также представителей мужского пола (65% мужчин против 54 % женщин).
Только 18 % россиян не выразили сомнения при оценке выгодности "черной пятницы", среди тех, кто придерживается этой точки зрения, больше всего респондентов до 24 лет (35 %). По данным SuperJob, на протяжении двух лет наибольший интерес к акции проявили участники опросов с уровнем дохода до 30 тысяч рублей, а наименьший - респонденты с доходом от 80 тысяч.
Как отмечает агентство, в прошлом году число тех. кто не планировал участвовать в распродаже, было меньше - всего 66 % опрошенных. Также на 4 % снизилось число тех, кто намерен воспользоваться "черной пятницей".
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