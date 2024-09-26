«Росатом»: На первом энергоблоке АЭС «Аккую» завершают общестроительные работы
На энергоблоке №1 АЭС «Аккую», который строится в Турции с участием России, заканчиваются общестроительные работы и ведется активная подготовка к началу пусковых операций. Об этом сообщила госкорпорация «Росатом».
Отмечается, что строительную площадку АЭС посетила делегация руководства госкорпорации во главе с гендиректором Алексеем Лихачевым. Он провел совещание с руководством проекта, а также ознакомился с ходом работ на основных объектах первого пускового комплекса.
Кроме того, Лихачев посетил реакторное здание энергоблока №1 АЭС.
Ранее сообщалось, что Турция может в течение года начать производство электроэнергии на АЭС «Аккую». Турецкие власти рассчитывают запустить все четыре реактора АЭС до 2028 года, передает «Радиоточка НСН».
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