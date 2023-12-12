Турция одобрила ввод в эксплуатацию первого блока АЭС «Аккую»

Как отметила гендиректор «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева, шаги Анкары подтверждают, что строящая АЭС российская сторона выполнила все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения атомных электростанций. Проект выходит на следующий этап — получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

Отмечается, что документ позволит начать загрузку ядерного топлива в реактор и предпусковые контрольные операции.

«Специалисты "Аккую Нуклеар" продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии», — указали в «Росатоме».

Строительство АЭС «Аккую» продолжается с 2018 года. В ноябре 2023-го «Росатом» доставил на площадку строительства корпус реактора для третьего энергоблока, напоминает RT.

