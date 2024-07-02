В Турции заявили о планах запустить АЭС «Аккую» в 2024 году

Турция может в течение года начать производство электроэнергии на атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил глава департамента ядерной энергетики и международных проектов министерства энергетики республики Юсуф Джейлан.

«Мы планируем начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение года», — цитирует чиновника ТАСС.

Джейлан указал, что турецкие власти рассчитывают запустить все четыре реактора АЭС до 2028 года.

Ранее министр энергетики Турции Альпарлсан Байрактар заявлял о планах ввести в строй первый энергоблок «Аккую» в 2025-м. Вместе с тем Байрактар отмечал, что Анкара пытается сдвинуть сроки.

В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС завершено на 90%, напоминает RT.

