В Турции заявили о планах запустить АЭС «Аккую» в 2024 году
Турция может в течение года начать производство электроэнергии на атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил глава департамента ядерной энергетики и международных проектов министерства энергетики республики Юсуф Джейлан.
«Мы планируем начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение года», — цитирует чиновника ТАСС.
Джейлан указал, что турецкие власти рассчитывают запустить все четыре реактора АЭС до 2028 года.
Ранее министр энергетики Турции Альпарлсан Байрактар заявлял о планах ввести в строй первый энергоблок «Аккую» в 2025-м. Вместе с тем Байрактар отмечал, что Анкара пытается сдвинуть сроки.
В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС завершено на 90%, напоминает RT.
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