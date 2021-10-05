Риски ниже. Льготную ипотеку предложили ограничить вторичным рынком
Во всем мире государство стимулирует приобретение уже готового жилья, рассказал Константин Апрелев.
Первичный рынок несет в себе гораздо больше рисков и не должен поощряться государством с помощью льгот, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
«Самая главная проблема, на мой взгляд – это ипотека на первичном рынке. Она не подтверждена готовым продуктом, тем жильем, которым уже начинают пользоваться. И если цена готового жилья окажется ниже при продаже, чем когда закладывалось жилье на этапе котлована, когда людям обещали, что цены будут выше, чем они оплатили ипотеку. Людям в этой ситуации проще отказаться от покупки этого жилья и вернуть свои деньги. Для меня очень странно, что до сих пор в нашей банковской системе ставка по кредиту за новое жилье ниже, чем ставка по кредиту на вторичном рынке, потому что на первичном, очевидно, риски выше», - объяснил эксперт Гильдии риелторов.
Апрелев призвал ограничить льготную ипотеку только вторичным жильем.
«Моя личная, профессиональная позиция – не надо стимулировать низкой ставкой ипотеку, чтобы вынудить людей вносить деньги на эскроу-счета в банке, потому что это не стимулирует оборот готового жилья, а стимулирует только привлечение денег для строительства нового жилья. Государство не должно поощрять этот инструмент. Значительная доля рисков сегодня перекладывается на физических лиц, а процесс управления лишь частично берут на себя банки. Нужно субсидирование распространить, нужно эту льготную ставку предоставлять при приобретении жилья уже готового. Люди не должны два-три-четыре года платить ипотеку и не жить в этой квартире. Только так мы уйдем от рисков недостроенного жилья и предупредим "пузырь" на первичном рынке», - выразил уверенность эксперт.
Ранее стало известно, что Сбербанк с 1 октября повысил ставки по ипотеке по основным программам на 0,4 процентных пункта.
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