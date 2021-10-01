Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по ипотеке по основным программам на 0,4 процентных пункта.

Согласно данным на сайте банка, минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жилье на вторичном рынке, составлявшая 7,7%, увеличилась до 8,1%. Кроме того, базовая ставка для остальных заемщиков выросла с 8,1% до 8,5% годовых. В свою очередь, ставку рефинансирования ипотеки банк увеличил с 7,9 до 8,2 процента.

При этом ставки ипотеки по программам господдержки, нецелевого кредита под залог недвижимости, строительства жилого дома остались прежними, отмечает RT.

Ранее эксперты спрогнозировали рост ставок по ипотечным и потребительским кредитам к концу года. По данным ведущих кредитных агентств, ипотека может вырасти до 9%, потребительские кредиты — до 22% годовых. Специалисты объясняют это повышением ключевой ставки Банка России, пишет «Свободная пресса».

