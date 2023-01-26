«Риски есть»: В ЭКСМО опровергли дефицит западных книг в магазинах

Каждый день количество правообладателей, которые возобновляют работу с отечественными издательствами, увеличивается, отметил в эфире НСН Евгений Капьев. 

В российских книжных магазинах нет снижения поступлений западной литературы, однако лучше запастись произведениями любимых авторов, так как риски всегда есть, рассказал гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьев в разговоре с НСН.

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Ранее основатель «Теремка» Михаил Гончаров сообщил, что из московского «Дома книги» стали исчезать зарубежные детские книги. Он отметил, что, по информации его знакомого издателя, дело может быть в том, что права на продажу книг некоторых иностранных писателей могли не продлить. Также Гончаров заметил, что на книжных полках всюду книги русских авторов. Евгений Капьев отметил, что книги русских авторов всегда доминировали во многих сегментах литературы в России.

«С западными правообладателями есть сложности, но сказать, что идет какое-то существенное снижение поступлений западной литературы, нельзя. Каждый день количество правообладателей, кто возобновляет с нами работу, увеличивается. Но если есть какие-то любимые авторы, то лучше купить определенный запас, потому что риски есть. Многие издатели активно сейчас работают с Китаем, Кореей и, соответственно, выходит очень много китайских и корейских бестселлеров. При этом понятно, что мы и раньше активно развивали русских авторов, сейчас на этом тоже делаем достаточно большой акцент, надеюсь, что их будет больше. Во многих сегментах и раньше русские авторы доминировали, люди любят российских классических авторов. У нас очень мало сегментов, где доминируют западные авторы», - сказал Капьев.

В свою очередь, генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов в разговоре с НСН отметил, что в магазинах сети на сегодняшний день представлен большой ассортимент книг как российских, так и зарубежных авторов.

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«В наших магазинах существует широкий ассортимент. Тираж печатают три, пять, десять тысяч, он может и год продаваться, и два. В этом смысле никаких пожарных ситуаций нет», - сказал Котов.

Ранее президент российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в беседе с РБК отмечал, что книжный рынок России может недополучить до 7% продаж из-за прекращения сотрудничества ряда иностранных писателей с отечественными книжными издательствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время в России остаются крупные международные компании. В частности, Новиков сообщал, что работу в России продолжит американская Harper Collins, одно из крупнейших мировых англоязычных издательств.

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ФОТО: РИА Новости
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