«Пророческие события!»: Лукьяненко назвал лучшие книги в жанре фантастики
Американская фантастика является самой разнообразной и сильной в мире, однако российские писатели также выпускают много интересного, отметил в эфире НСН писатель Сергей Лукьяненко.
Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН перечислил лучшие книги в жанре фантастики и порекомендовал россиянам прочитать несколько американских произведений, а также четыре романа из своего собственного цикла «Измененные».
Фантастика вошла в топ-3 самых популярных жанров у российских читателей в 2022 году, показала статистика компании «ЛитРес». Сергей Лукьяненко отметил, что в жанре фантастики бессменными лидерами остаются именно американские книги.
«Из фантастики я назову книгу Скотта Хокинса «Библиотека на Обугленной горе». Это очень своеобразная и интересная фантастика, она жесткая, но крайне любопытная и нестандартная, написанная не профессиональным писателем, а программистом, работающим где-то в Силиконовой долине в США. Для меня книга была открытием. Также Деннис Тейлор, у него есть цикл под названием «Вселенная Боба». Это позитивная история, несмотря на мрачное начало, о будущем человечества, о его космическом развитии и выживании. Она написана с точки зрения науки, автор старается не слишком погружаться в космически-фантазийную реальность, как в «Звездных войнах». Еще назову книги Марты Уэллс. Она пишет интересную, серьезную фантастику, не особо увлекаясь современными повесточками. Серия у нее называется «Дневники Киллербота», - сказал Лукьяненко.
Он также порекомендовал к прочтению собственный цикл «Измененные», который состоит из четырех романов. Лукьяненко отметил, что писал их в период пандемии, а с началом 2022 года стало ясно, что события в книгах оказались пророческими.
«Американская фантастика является самой разнообразной и сильной в мире. Фэнтези у нас со всех сторон хлещет с телеэкранов, давайте все-таки касаться более твердого жанра, приближенного к нашей реальности, хоть и фантастического. Также совершенно беззастенчиво назову свой собственный цикл, который был написан в прошлом и в этом году, сейчас уже все книги опубликованы. Это четыре романа из цикла «Измененные». Романы писались буквально в период пандемии, а когда начались события этого года, к моему удивлению они оказались пророческими. Во всяком случае из того, что там описано, нас пока что не посетили космические пришельцы, все остальное мы уже получили», - указал Лукьяненко.
Кроме того, писатель рассказал, что ему нравится роман Александра Пелевина «Покров-17». Лукьяненко добавил, что на сегодняшний день есть также много молодых авторов, которые выпускают интересные образцы книг.
«Тут я бы назвал книги Александра Пелевина, очень любопытного автора, отмеченного несколькими серьезными нашими призами. Например, роман «Покров-17». Очень много молодежи, не рискну кого-то сильно выделять. У них сейчас можно найти очень любопытные образцы книг, их творчество во многом ушло в онлайн и сетевые издательства. Ничего страшного в этом не вижу, текст всегда остается текстом что на бумаге, что в электронном виде», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее в компании «ЛитРес» сообщили НСН, что книга Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом» стала самой популярной среди новинок в 2022 году, второе место среди новинок года – у «KGBT+» Виктор Пелевина, третье занимает «Лето волонтера» того же Лукьяненко. Самые популярные по выручке авторы года – Борис Акунин, Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин, следует из данных сервиса. Тремя самыми популярными жанрами у россиян стали фэнтези, любовные романы и фантастика, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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