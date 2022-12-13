«Пророческие события!»: Лукьяненко назвал лучшие книги в жанре фантастики

Фантастика вошла в топ-3 самых популярных жанров у российских читателей в 2022 году, показала статистика компании «ЛитРес». Сергей Лукьяненко отметил, что в жанре фантастики бессменными лидерами остаются именно американские книги.

«Из фантастики я назову книгу Скотта Хокинса «Библиотека на Обугленной горе». Это очень своеобразная и интересная фантастика, она жесткая, но крайне любопытная и нестандартная, написанная не профессиональным писателем, а программистом, работающим где-то в Силиконовой долине в США. Для меня книга была открытием. Также Деннис Тейлор, у него есть цикл под названием «Вселенная Боба». Это позитивная история, несмотря на мрачное начало, о будущем человечества, о его космическом развитии и выживании. Она написана с точки зрения науки, автор старается не слишком погружаться в космически-фантазийную реальность, как в «Звездных войнах». Еще назову книги Марты Уэллс. Она пишет интересную, серьезную фантастику, не особо увлекаясь современными повесточками. Серия у нее называется «Дневники Киллербота», - сказал Лукьяненко.

Он также порекомендовал к прочтению собственный цикл «Измененные», который состоит из четырех романов. Лукьяненко отметил, что писал их в период пандемии, а с началом 2022 года стало ясно, что события в книгах оказались пророческими.

«Американская фантастика является самой разнообразной и сильной в мире. Фэнтези у нас со всех сторон хлещет с телеэкранов, давайте все-таки касаться более твердого жанра, приближенного к нашей реальности, хоть и фантастического. Также совершенно беззастенчиво назову свой собственный цикл, который был написан в прошлом и в этом году, сейчас уже все книги опубликованы. Это четыре романа из цикла «Измененные». Романы писались буквально в период пандемии, а когда начались события этого года, к моему удивлению они оказались пророческими. Во всяком случае из того, что там описано, нас пока что не посетили космические пришельцы, все остальное мы уже получили», - указал Лукьяненко.