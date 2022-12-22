«Хит года»: Россияне стали чаще читать книги о разведчиках

Сборник эссе о разведчиках «Легально о нелегальном» Николая Долгополова стал хитом, сказал НСН издатель Роман Косыгин.

Исполнительный директор издательства «Молодая Гвардия» Роман Косыгин в беседе с НСН назвал самые популярные книги уходящего года, а также порекомендовал прочитать биографию Анастаса Микояна писателя Андрея Рубанова.

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«"Молодая гвардия" - это научно-популярная литература и биографический жанр. Пользовались спросом книги о разведчиках под авторством Бондаренко, Антонова. Хитом, можно сказать, считается книга «Легально о нелегальном» - совместный сборник о разведчиках Николая Долгополова вместе с Никасом Сафроновым, где последний написал портреты, а Николай Михайлович – эссе. К концу года увеличились продажи книги «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина. Мы ее долго ждали», - сказал Косыгин.

Собеседник НСН имеет среди современных писателей много друзей, потому часто читает их книги.

«Могу рекомендовать книгу Андрея Рубанова о биографии Анастаса Микояна. Тема охватывает большой промежуток времени нашей истории, написана интересно, идет перекличка с современностью. Книга актуальна еще и потому, что Рубанов считает в нынешней жизни мало лидеров во всех отраслях, а Микоян таковым являлся», - пояснил Косыгин.

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Зарубежной литературы в «Молодой гвардии» всего около 10 процентов, потому Косыгин затруднился назвать книгу иностранного автора, пользовавшуюся в этом году особой популярностью.

«У нас 90 процентов книг отечественных авторов. Воспитали школу», - резюмировал Косыгин.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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