«Хит года»: Россияне стали чаще читать книги о разведчиках

«"Молодая гвардия" - это научно-популярная литература и биографический жанр. Пользовались спросом книги о разведчиках под авторством Бондаренко, Антонова. Хитом, можно сказать, считается книга «Легально о нелегальном» - совместный сборник о разведчиках Николая Долгополова вместе с Никасом Сафроновым, где последний написал портреты, а Николай Михайлович – эссе. К концу года увеличились продажи книги «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина. Мы ее долго ждали», - сказал Косыгин.

Собеседник НСН имеет среди современных писателей много друзей, потому часто читает их книги.

«Могу рекомендовать книгу Андрея Рубанова о биографии Анастаса Микояна. Тема охватывает большой промежуток времени нашей истории, написана интересно, идет перекличка с современностью. Книга актуальна еще и потому, что Рубанов считает в нынешней жизни мало лидеров во всех отраслях, а Микоян таковым являлся», - пояснил Косыгин.