«Хит года»: Россияне стали чаще читать книги о разведчиках
Сборник эссе о разведчиках «Легально о нелегальном» Николая Долгополова стал хитом, сказал НСН издатель Роман Косыгин.
Исполнительный директор издательства «Молодая Гвардия» Роман Косыгин в беседе с НСН назвал самые популярные книги уходящего года, а также порекомендовал прочитать биографию Анастаса Микояна писателя Андрея Рубанова.
«"Молодая гвардия" - это научно-популярная литература и биографический жанр. Пользовались спросом книги о разведчиках под авторством Бондаренко, Антонова. Хитом, можно сказать, считается книга «Легально о нелегальном» - совместный сборник о разведчиках Николая Долгополова вместе с Никасом Сафроновым, где последний написал портреты, а Николай Михайлович – эссе. К концу года увеличились продажи книги «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина. Мы ее долго ждали», - сказал Косыгин.
Собеседник НСН имеет среди современных писателей много друзей, потому часто читает их книги.
«Могу рекомендовать книгу Андрея Рубанова о биографии Анастаса Микояна. Тема охватывает большой промежуток времени нашей истории, написана интересно, идет перекличка с современностью. Книга актуальна еще и потому, что Рубанов считает в нынешней жизни мало лидеров во всех отраслях, а Микоян таковым являлся», - пояснил Косыгин.
Зарубежной литературы в «Молодой гвардии» всего около 10 процентов, потому Косыгин затруднился назвать книгу иностранного автора, пользовавшуюся в этом году особой популярностью.
«У нас 90 процентов книг отечественных авторов. Воспитали школу», - резюмировал Косыгин.
Ранее писатель Сергей Лукьяненко назвал НСН лучшие книги в жанре фантастики.
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