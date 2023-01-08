Риелторы прогнозируют скидки на вторичное жилье в России
Жилье на вторичном рынке недвижимости в России подешевеет в ближайшее время, его начнут продавать с дисконтом. Это связано с тем, что покупателей стало меньше, а количество продавцов выросло. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом», — отметил Зайцев.
В среднем продавцы при заключении сделки на продажу жилья на вторичном рынке делают скидку 6%. Однако в объявлениях владельцы не снижают цену, пытаясь продать жилье по максимально возможной цене.
По словам Зайцева, наиболее выгодные объекты сейчас - те, что продаются срочно из-за проблем владельцев, связанных с необходимостью погашения долгов или опасений, что недвижимость будет падать в цене. В подобных ситуациях скидка может составлять до 25%.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил НСН, что рост доли непроданного жилья в России объясняется увеличением объемов строительства и скоростью продаж новых квартир. Он также объяснил причины роста доли нераспроданных квартир.
«Во-первых, год был действительно тяжелым. Во-вторых, существенно выросло количество жилья, вводимого в эксплуатацию: с 91 млн квадратных метров в январе 2021 года до 101 млн в декабре 2022 года, разница в 10 млн и дала рост 10%. Важна и скорость продаж. Сегодня застройщики продают в среднем от 5% до 9% квартир за месяц. Даже если допустить, что они больше ничего не будут строить, им понадобится от 13 до 20 месяцев, чтобы распродать весь товарный запас. Как видите, все не так страшно», — отметил риелтор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- В России госпитализировали человек с коронавирусом за сутки
- Секретарь СНБО Данилов заявил о предложении перемирия с РФ по «корейскому варианту»
- Клишас призвал игнорирующих конституцию политиков покинуть органы власти
- Риелторы прогнозируют скидки на вторичное жилье в России
- Кисида назвал «ужасным» положение Европы из-за зависимости от российских энергоресурсов
- После обстрела ВСУ две ТЭС в ДНР получили повреждения
- СМИ: 20 ведущих ученых-инженеров Китая скончались после отмены антиковидных мер
- Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс: Россия не отдаст новые регионы
- В Томской области семь человек пострадали в результате возгорания автобуса
- Кириенко: Инвесторы проявляют интерес к Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru