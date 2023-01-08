Риелторы прогнозируют скидки на вторичное жилье в России

«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом», — отметил Зайцев.

В среднем продавцы при заключении сделки на продажу жилья на вторичном рынке делают скидку 6%. Однако в объявлениях владельцы не снижают цену, пытаясь продать жилье по максимально возможной цене.

По словам Зайцева, наиболее выгодные объекты сейчас - те, что продаются срочно из-за проблем владельцев, связанных с необходимостью погашения долгов или опасений, что недвижимость будет падать в цене. В подобных ситуациях скидка может составлять до 25%.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил НСН, что рост доли непроданного жилья в России объясняется увеличением объемов строительства и скоростью продаж новых квартир. Он также объяснил причины роста доли нераспроданных квартир.

«Во-первых, год был действительно тяжелым. Во-вторых, существенно выросло количество жилья, вводимого в эксплуатацию: с 91 млн квадратных метров в январе 2021 года до 101 млн в декабре 2022 года, разница в 10 млн и дала рост 10%. Важна и скорость продаж. Сегодня застройщики продают в среднем от 5% до 9% квартир за месяц. Даже если допустить, что они больше ничего не будут строить, им понадобится от 13 до 20 месяцев, чтобы распродать весь товарный запас. Как видите, все не так страшно», — отметил риелтор.







