Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2024, повысив ставку с 7% до 8%.

Каждая третья квартира по льготной ипотеке приобретается с целью перепродажи, что является спекуляцией и искусственно задирает цены на рынке, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.





