Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

Правительство РФ продлило полтора года действие программы льготной ипотеки. Она будет работать до 1 июня 2024 года, говорится в сообщении на сайте правительства.

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Президент РФ Владимир Путин 14 декабря заявил, что правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2024, повысив ставку с 7% до 8%.

Каждая третья квартира по льготной ипотеке приобретается с целью перепродажи, что является спекуляцией и искусственно задирает цены на рынке, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.


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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьПрограммаИпотека
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