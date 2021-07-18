РФ достигнет докризисного уровня добычи нефти в мае 2022 года

По оценке Новака, уровень добычи нефти в России в 2021 и 2022 году составит дополнительно около 21 млн тонн нефти. По расчетам, это принесет в российских бюджет более 400 млрд рублей, если средняя цена барреля составит 60 долларов.

Новак отметил растущий спрос на нефть и нефтепродукты.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал «Радиоточке НСН», что россияне ничего не получат от высоких цен на нефть, поскольку прибыль от продажи российской нефти будет традиционно заморожена в федеральном бюджете.

«"Кубышка" наполняется. У нас не использованы остатки средств на счетах федерального бюджета. А они непрерывно растут последние годы. Сейчас они составляют 17,9 триллиона рублей, если верить официальным отчетам Минфина. Людям из этих денег не остается ничего, потому что эти деньги заморожены в федеральном бюджете... Это принципиальный подход российских либералов – деньги России не должны служить России», -

