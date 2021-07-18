Страны ОПЕК+ урегулировали объемы добычи нефти до конца 2022 года

Уточняется, что для отдельных стран изменится основной параметр сделки – базовый уровень отсечки. Так, для России и Саудовской Аравии его повысили на 0,5 млн баррелей в сутки - до 11,5 млн б/с. Для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – до 3,5 млн б/с (+0,33 млн б/с). Также повышение коснется Кувейта и Ирака – на 150 тыс. б/с.

Главы ведомств стран ОПЕК+ достигли соглашения продолжить восстановление добычи нефти с августа и вернуть на рынок 2 млн б/с до конца 2021 года, пишет Газета.ru.

Также сообщается, что страны-участницы решили повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с каждый месяц. Таким образом, сокращение добычи нефти странами организации уменьшится к концу года до 3,7 млн б/с.

Новая встреча министров ОПЕК+ запланирована на сентябрь 2021 года.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сказал «Радиоточке НСН», что россияне ничего не получат от высоких цен на нефть, поскольку прибыль от продажи российской нефти будет традиционно заморожена в федеральном бюджете.

«"Кубышка" наполняется. У нас не использованы остатки средств на счетах федерального бюджета. А они непрерывно растут последние годы. Сейчас они составляют 17,9 триллиона рублей, если верить официальным отчетам Минфина. Людям из этих денег не остается ничего, потому что эти деньги заморожены в федеральном бюджете... Это принципиальный подход российских либералов – деньги России не должны служить России», - отметил он.

