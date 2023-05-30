Решетников перечислил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса
В России существует четыре приоритетных направлениях в развитии малого и среднего предпринимательства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Ведомости».
Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, прежде всего, нужно поддерживать начинающих предпринимателей — помочь им пережить первые два года после открытия бизнеса. Отмечается, что в этот период закрывается половина стартапов.
Еще один приоритет — поддержка растущих предприятий. По словам Решетникова, только 3% микропредприятий могут перейти на следующую стадию из-за налоговой нагрузки и сложной отчетности.
Третий приоритет — внимание к отраслям, ориентированным на рост внутреннего спроса. Это обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм.
Особенно глава Минэкономразвития выделил категорию МСП+, то есть юридические лица, преодолевшие рубеж среднего бизнеса и продолжившие развиваться.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru