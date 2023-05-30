Решетников перечислил приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса

Как заявил министр экономического развития Максим Решетников, прежде всего, нужно поддерживать начинающих предпринимателей — помочь им пережить первые два года после открытия бизнеса. Отмечается, что в этот период закрывается половина стартапов.

Еще один приоритет — поддержка растущих предприятий. По словам Решетникова, только 3% микропредприятий могут перейти на следующую стадию из-за налоговой нагрузки и сложной отчетности.

Третий приоритет — внимание к отраслям, ориентированным на рост внутреннего спроса. Это обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм.

Особенно глава Минэкономразвития выделил категорию МСП+, то есть юридические лица, преодолевшие рубеж среднего бизнеса и продолжившие развиваться.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

