«Удавили!»: Потапенко не видит причин для развития малого и среднего бизнеса

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 20% - «стыдная», да к тому же и «заколдованная», потому что не меняется уже несколько лет, цитирует главу Сбербанка Германа Грефа РБК. Он также заявил, что корпорация малого и среднего бизнеса «должна быть поактивнее». По оценке Грефа, в России только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию, причем у Сбера цифра вдвое выше. Потапенко предложил расформировать корпорацию МСП.

«Как можно развиваться, у нас регулирование и нормативная база фундаментально поменялась? Все почему-то концентрируются на моменте проверок, а на моменте лицензий… они что уменьшились? У нас заработала регуляторная гильотина? У нас мало МСП, потому что его удавили! У нас нет частной экономики. Крупный бизнес еще способен решать вопросы с государством, а малый и средний – нет», - сказал Потапенко.

Собеседник НСН отметил, что представителям малого и среднего бизнеса недоступны кредиты.

«Они никогда не были доступны. Ни один банк не пропустит через свое сито малый и средний бизнес, они будут работать с крупными», - отметил Потапенко.

Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с НСН заявила, что нужно расширять доступность и субсидированных кредитов.

