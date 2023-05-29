Мишустин: Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума

Число проверок бизнеса сократилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило меньше 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении малого и среднего предпринимательства. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что снижение административной нагрузки является важным направлением. По словам Мишустина, проверки проводились лишь в исключительных случаях, в частности, при угрозе жизни и здоровью граждан.

Ранее, в марте, Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет продолжит действовать мораторий на плановые проверки бизнеса. Выступая на заседании правительства, он отметил, что плановые проверки будут проводиться только в отношении опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности и объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСредний И Малый Бизнес

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