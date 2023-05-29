Мишустин: Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума

Он отметил, что снижение административной нагрузки является важным направлением. По словам Мишустина, проверки проводились лишь в исключительных случаях, в частности, при угрозе жизни и здоровью граждан.

Ранее, в марте, Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие восемь лет продолжит действовать мораторий на плановые проверки бизнеса. Выступая на заседании правительства, он отметил, что плановые проверки будут проводиться только в отношении опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности и объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, сообщает «Радиоточка НСН».

