Решает Центробанк: Экономист о возможности анонимно покупать цифровую валюту РФ
ЦБ должен будет «зашить» все необходимые технические условия внутри регулирования цифрового рубля, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Только Центробанк может позволить иностранным инвесторам покупать российскую цифровую валюту через анонимные точки входа, рассказал экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев заявил, что иностранные инвесторы должны получить возможность приобретать российскую цифровую валюту через анонимные точки входа, что сведет к минимуму риск подпасть под санкции. Депутат также выступил за легализацию майнинга криптовалют. Ракша напомнил, что российская цифровая валюта еще не находится на стадии тестирования.
«Еще нет российской цифровой валюты, ее только собираются тестировать, начиная со следующего года. Это интересные разговоры, но пока что ни о чем. Сценарий анонимных точек входа теоретически возможен, а дальше все будет зависеть от регулирования Центробанка. Когда Банк России начнет тестировать цифровой рубль, то по итогам этого тестирования будет приниматься какое-то специальное регулирование этого цифрового рубля. Внутри этого регулирования, собственно, и должны быть зашиты все эти технические условия», - сказал Ракша.
Он отметил, что как только появится цифровой рубль, Центробанк точно не одобрит легализацию криптовалюты, так как это будет являться прямой конкуренцией.
«ЦБ собирается вводить цифровой рубль. И ему очень не нравится идея, что параллельно его цифровому рублю будет существовать другая цифровая валюта, которую он контролировать не будет. С его точки зрения, это прямая конкуренция. Зачем ему своими руками разрешать эту прямую конкуренцию, если он может этого не делать? Позиция вполне понятна. При этом против самого майнинга Центробанк не очень сильно возражает», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Также экономист подчеркнул, что легализовать майнинг криптовалют необходимо, однако последнее слово по этому поводу также стоит за Центробанком.
«Этот процесс идет уже довольно давно, начался он в январе. Законопроект до сих пор не внесен в Госдуму. Самые разные депутаты выступают за легализацию, но для начала правительство должно этот законопроект внести. После этого депутаты смогут подключиться к этому процессу. Легализация майнинга – это хорошо и это нужно делать. Не поддерживает такую позицию только Центробанк. Поскольку это сфера регулирования Банка России, то никто не может заставить его, кроме президента, изменить мнение. А регулятор пока что менять мнение не собирается», - резюмировал Ракша.
Ранее, 13 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ к 19 декабря выработать согласованную позицию по использованию цифровых валют в международных расчетах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- Акционеры Twitter подтвердили желание продать соцсеть Илону Маску
- Азербайджан заявил о гибели 50 военных на границе с Арменией
- Шольц и Путин обсудили ситуацию на Украине
- MAN и Scania продают дистрибьюторские компании в РФ
- Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки»
- Ученый РАН рассказал, когда вымрет человечество
- Блинкен призвал Алиева к немедленному прекращению военных действий на границе с Арменией
- Посольство: официальные лица РФ не планировали участвовать в похоронах Елизаветы II
- «Пролог к Третьей мировой». Медведев оценил проект гарантий безопасности для Украины
- Китайцы поддержали слова Путина о неизбежности дедолларизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru