Решает Центробанк: Экономист о возможности анонимно покупать цифровую валюту РФ

Накануне глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев заявил, что иностранные инвесторы должны получить возможность приобретать российскую цифровую валюту через анонимные точки входа, что сведет к минимуму риск подпасть под санкции. Депутат также выступил за легализацию майнинга криптовалют. Ракша напомнил, что российская цифровая валюта еще не находится на стадии тестирования.

«Еще нет российской цифровой валюты, ее только собираются тестировать, начиная со следующего года. Это интересные разговоры, но пока что ни о чем. Сценарий анонимных точек входа теоретически возможен, а дальше все будет зависеть от регулирования Центробанка. Когда Банк России начнет тестировать цифровой рубль, то по итогам этого тестирования будет приниматься какое-то специальное регулирование этого цифрового рубля. Внутри этого регулирования, собственно, и должны быть зашиты все эти технические условия», - сказал Ракша.

Он отметил, что как только появится цифровой рубль, Центробанк точно не одобрит легализацию криптовалюты, так как это будет являться прямой конкуренцией.